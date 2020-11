Ksenia Kolchina (Deezer): U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo veliki uspon balkanskog ‘trapa‘

Deezer je u Hrvatsku došao 2011. i za sebe, unatoč konkurenciji koja je na domaće streaming tržište došla ove godine, kažu da su vodeći glazbeni servis u Hrvatskoj. Kako bi se prilagodili izazovima, ovog su ljeta čak i snizili cijene, pa su sada Deezer Premium, Deezer Family i Deezer HiFi pristupačniji. Uz niže cijene, lansirali su i podcaste na domaće tržište, uveli brojna poboljšanja i nove mogućnosti na tu platformu.

Ako pitate Kseniu Kolchina, direktoricu marketinga Deezera za Europu, Afriku i Aziju, njoj je jedna od najdražih novih mogućnosti „Odabir zemlje" - značajka koja korisniku omogućuje da postavi svoju aplikaciju u bilo koju zemlju na svijetu (kao da je korisnik u Francuskoj ili Brazilu) i istražuje lokalne glazbene top ljestvice i preporučene playliste. Pitali smo ju također može li usporediti hrvatsko tržište s ostalim tržištima u regiji i ostatku Europske unije kada je riječ o poslovanju i marketingu, na što je odgovorila da su u toj kompaniji vrlo dosljedni u provođenju iste strategije za sva svjetska tržišta.

- Razvijamo se kroz lokalna partnerstva, pa tako i u Hrvatskoj razvijamo poslovanje kroz partnerstvo s Hrvatskim Telekomom preko kojeg nudimo najbolju vrijednost za novac za Deezer Premium našim hrvatskim korisnicima. Što se tiče sadržaja, imamo lokalnog urednika koji je stručnjak za hrvatsku glazbenu scenu i ukuse. Deezer se posebno fokusira na domaće eksperte koji uređuju i biraju sadržaj prilagođen lokalnoj publici s različitim glazbenim ukusima. Naši glazbeni stručnjaci kreiraju playliste popularne i alternativne glazbe - od stvari na top ljestvicama do specifičnih žanrovskih kolekcija. Broj naših pretplatnika u Hrvatskoj je porastao za 70 posto u posljednje dvije godine, što pokazuje da smo na dobrom putu.

Kakvu glazbu vole Hrvati? Možete li naše preferencije usporediti s onima u susjednim zemljama te u odnosu na vremena kada ste se tek pojavili na tržištu?

Sličnu kao i korisnici u susjednim zemljama. Hrvatski korisnici prate svjetske trendove i uglavnom slušaju međunarodnu pop glazbu. U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo veliki uspon balkanskog trapa, novog žanra koji kombinira autentični balkanski zvuk s modernim pop/trap ritmovima, što privlači mlađe slušatelje. Što se tiče lokalnih glazbenika, Oliver Dragojević i dalje je najpopularniji izvođač među korisnicima u Hrvatskoj.

Kakav su sadržaj korisnici u Hrvatskoj slušali tijekom lockdowna?

Tijekom lockdowna naši su se slušatelji okrenuli opuštajućoj i umirujućoj glazbi, od dobro poznatih retro pop hitova do akustičnih izvedbi. Deezer je pokrenuo novi kanal Work From Home (Rad od doma) u roku od 48 sati nakon najave prvog velikog lockdowna. Taj je kanal brzo stekao popularnost i sadržavao je playliste za opuštanje i borbu protiv stresa, vježbanje kod kuće pa čak i posebno odabranu glazbu za djecu dok su u to vrijeme bila primorana biti kod kuće.

Mnogo je ljudi poistovjećivalo Deezer s T-Comom kada ste prvi put izašli na tržište, planirate li proširiti suradnju i s drugim brendovima i/ili kompanijama?

Imamo snažno partnerstvo s Hrvatskim Telekomom te smo njihovim korisnicima omogućili ponude s najboljom vrijednosti za novac. No, uz taj partnerski odnos, imamo i druga globalna partnerstva, pa tako možete naš premium sadržaj koristiti ako kupite određene slušalice, ako volite sportske gadgete i slično.

Nedavno ste uveli i lokalne podcaste, kako su oni prihvaćeni u Hrvatskoj i što je Deezerov poslovni cilj, odnosno željeni ishod kada je u pitanju uvođenje takve usluge?

Znamo da svaka zemlja na svoj jedinstven način doživljava glazbu i storytelling. Naše lokalizirane glazbene playliste bile su prvi korak u osiguravanju da naša platforma bude što relevantnija za hrvatske slušatelje, a pokretanje podcasta je novi korak u tom smjeru. Prije svega, praktično smo grupirali sav neglazbeni sadržaj pod zasebnu kategoriju u sučelju pod nazivom „Emisije“. Na taj način olakšavamo ne samo praćenje vaših omiljenih podcastova, već i otkrivanje novih, neovisno radi li se o lokalnim ili međunarodnim autorima. Deezer je globalna usluga i drago nam je podijeliti svoju stručnost u odabiru sadržaja s hrvatskim korisnicima. Naša kolekcija podcastova obuhvaća povijest, vijesti i politiku, komedije i sadržaje za djecu te se neprestano širi. Dodatnu pozornost posvećujemo jednostavnom sučelju i besprijekornom korisničkom iskustvu, tako da ne morate pamtiti kad izlazi nova epizoda vašeg najdražeg podcasta. Deezer će vam poslati podsjetnik te ćete ga čak moći i preuzeti na svoj pametni telefon ili tablet ako koristite Deezer Premium.

Postoji li u Hrvatskoj potražnja za podcastima poslovne tematike?

Ranije ovog mjeseca pokrenuli smo podcastove u široj regiji i oduševljeni smo s reakcijama naših korisnika, što je jasan pokazatelj da postoji velika potražnja za ovom vrstom sadržaja. Podcasti s poslovnom tematikom, kao i popularne talk-show emisije i podcasti o životnom stilu najpopularniji su žanrovi.

Koliko se slušatelji u regiji odlučuju za pretplate, a koliko ih Deezer sluša „free of charge“ i mogu li se ti postoci staviti u kontekst ostatka Europe i svijeta?

Ova regija je važno tržište za nas i u posljednje dvije godine bilježimo stabilan rast premium pretplatnika u regiji. Danas Deezer na globalnoj razini ima preko 14 milijuna aktivnih korisnika mjesečno te smo četvrti najveći servis za streaming glazbe na svijetu.